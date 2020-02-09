حبس عاطلين لسرقتهما حقائب السيدات في باب الشعرية

أمرت نيابة باب الشعرية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، لاتهامها بسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف.





تلقى قسم شرطة باب الشعرية بلاغا من موظفة فى بنك و محللة مالية وقررا بأنهما حال سيرهما بشارع الجيش ـ دائرة القسم ، فوجئا بدراجة بخارية يستقلها شخصان " غير معلومين لديهما " قاما بخطف حقيبة يدهما ، وبداخلهما عدد 2 فيزا كارد ،بطاقة رقم قومي " خاصين بالأولي " ، هاتف محمول , بطاقة رقم قومي , متعلقات شخصية "خاصين بالثانية " ولاذوا بالفرار.





بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، بالكشف الفني على الدراجة تبين أنها حيازة عاطل وانه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر .





وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغين اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل أمكن ضبط الأخير.





وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها ، تم بارشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات والمتهمين واتهموهم بالسرقة .





بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اقرأ بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة.