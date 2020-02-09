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حوادث

حبس عاطلين لسرقتهما حقائب السيدات في باب الشعرية

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:34 ص
حبس عاطلين لسرقتهما
حبس عاطلين لسرقتهما حقائب السيدات في باب الشعرية
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اسلام مقلد

أمرت نيابة باب الشعرية، بحبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهما، لاتهامها بسرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف.


تلقى قسم شرطة باب الشعرية بلاغا من موظفة فى بنك و محللة مالية وقررا بأنهما حال سيرهما بشارع الجيش ـ دائرة القسم ، فوجئا بدراجة بخارية يستقلها شخصان " غير معلومين لديهما " قاما بخطف حقيبة يدهما ، وبداخلهما عدد 2 فيزا كارد  ،بطاقة رقم قومي " خاصين بالأولي " ، هاتف محمول , بطاقة رقم قومي , متعلقات شخصية  "خاصين بالثانية " ولاذوا بالفرار.


بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن تحديد الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة ، بالكشف الفني على الدراجة تبين أنها حيازة عاطل وانه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر .


وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن تردده تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبطه حال استقلاله الدراجة البخارية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة  ، وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المبلغين اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع عاطل أمكن ضبط الأخير.


 وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيدها ، تم بارشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها ، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات والمتهمين واتهموهم بالسرقة .


بتطوير مناقشتهما للربط بينهما وبين القضايا المجهولة اقرأ بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة.


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