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حوادث

حبس عامل لاتهامه بقتل ابن شقيقته في السلام

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:35 ص
حبس عامل لاتهامه
حبس عامل لاتهامه بقتل ابن شقيقته في السلام
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رامى المهدي

أمرت نيابة السلام، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، لاتهامه بقتل نجل شقيقته، بسبب خلافات بينهما.


ورود بلاغ، إلى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة أول السلام، بوقوع جريمة قتل، وانتقلت إلى مكان الواقعة، وتبين أن المجني عليه شاب في العقد الثاني من العمر، وبه طعنة نافذة بالصدر، وتبين أن سبب ارتكاب الجريمة خلافات بين المتهم والمجنى عليه.


وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تم القبض علي المتهم.


وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق والتي أصدرت قرارها المتقدم.


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