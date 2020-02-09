الحماية الاجتماعية بالتضامن: ختان الإناث تراجع بنسبة كبيرة.. فيديو

قالت الدكتورة فيفيان فؤاد مستشارة وزارة التضامن للحماية الاجتماعية، إن هناك أشخاص يرفضون ختان بناتهم وهناك أشخاص أخرون مازالوا متمسكين بالختان رغم معرفتهم لمخاطره.





وأضافت الدكتورة فيفيان فؤاد خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن هناك إحصائية تقول أن جيل الأمهات الحالي الذين يتخطين الـ 40 عام نسبة الختان به تتعدي الـ90%.





وتابعت مستشارة وزارة التضامن للحالة الاجتماعية، أن نسبة الختان فى البنات الذين لم تخطوا الـ 15 عام تكون أقل بنسبة تقارب 60%.





وأوضحت الدكتورة فيفيان فؤاد، أن هناك أحصائيات تقول أن المجتمع المصري يستجيب لمعرفة مخاطر ختان الإناث والنسبة مازالت فى خفض نسبة الختان فى البنات.





وأشارت إلى أنه، في آخر إحصائية لوزارة الصحة لنسبة الختان الموجودة فى مصر عام 2014، فإن نسبة الختان وسط السيدات من سن 15 لـ 19 عام كانت فوق الـ 90% ونسبة الختان فى البنات من سن 15 لـ 17 سنة كانت 61%.