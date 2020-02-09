مواطن يشكو وقف البطاقة التموينية

شكا المواطن أحمد محمود محمد، أحد من مواليد طنطا طهطا الطريق السريع، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف البطاقة التموينية التى تحمل رقم 116000106806 بسبب ارتفاع الاستهلاك الشهرى لفاتورة الكهرباء على غير الحقيقة.

حيث تقدم بتظلم إلى إدارة تموين طهطا مرفق به بيان من شركة توزيع كهرباء جنوب الدلتا عن الفترة من شهر 11 لعام 2018 إلى شهر 11 لعام 2019 والذى أكد على عدم وجود استهلاك نظرا لتواجده خلال هذه الفترة خارج الشقة والإقامة بمكان آخر.

للتواصل مع الشاكى : 01005187500

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360