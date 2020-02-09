سيدة عزبة الهجانة: خضعت لكشف طبي شامل بعد توجيهات الرئيس السيسي.. فيديو

، اليوم سيتم الكشف علي من قبل دكتور القلب.. الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكسر خاطري في أي شيء طلبته منه".

خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة سى بي سى:

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد الجمعة الماضية، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة أسفل كوبري الجيش بطريق السويس، لمتابعة الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذا شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.





وصادف تواجد إحدى المواطنات من الباعة المتجولين، حيث أمر الرئيس السيسي بتوفير أحد المحال لها لممارسة نشاطها وكذلك علاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.