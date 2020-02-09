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توك شو

سيدة عزبة الهجانة: خضعت لكشف طبي شامل بعد توجيهات الرئيس السيسي.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:33 ص
سيدة عزبة الهجانة
سيدة عزبة الهجانة
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إبراهيم القادري
قالت فادية أحمد سيدة عزبة الهجانة ، إن الأطباء أجروا لها فحصا شاملا، بعد مقابلتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة الماضي، أثناء تفقده أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة أسفل كوبري الجيش بطريق السويس.

وقالت فادية أحمد سيدة عزبة الهجانة خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة سى بي سى: "تم الكشف على ظهرى وقدمى، اليوم سيتم الكشف علي من قبل دكتور القلب.. الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكسر خاطري في أي شيء طلبته منه".

وأوضحت فادية أحمد، أنه تم عمل كشف طبي شامل بعد توجيهات الرئيس السيسى، قائلة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لي سوف اعوضك في اللي انتي عايزاه وعنيا ليكي".

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تفقد الجمعة الماضية، أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة أسفل كوبري الجيش بطريق السويس، لمتابعة الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذا شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.

وصادف تواجد إحدى المواطنات من الباعة المتجولين، حيث أمر الرئيس السيسي بتوفير أحد المحال لها لممارسة نشاطها وكذلك علاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.
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