سيدة عزبة الهجانة: خضعت لكشف طبي شامل بعد توجيهات الرئيس السيسي.. فيديو

قالت فادية أحمد سيدة عزبة الهجانة ، إن الأطباء أجروا لها فحصا شاملا، بعد مقابلتها للرئيس عبد الفتاح السيسي، يوم الجمعة الماضي، أثناء تفقده أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة أسفل كوبري الجيش بطريق السويس.
وقالت فادية أحمد سيدة عزبة الهجانة خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة سى بي سى: "تم الكشف على ظهرى وقدمى، اليوم سيتم الكشف علي من قبل دكتور القلب.. الرئيس عبد الفتاح السيسي لم يكسر خاطري في أي شيء طلبته منه".
وأوضحت فادية أحمد، أنه تم عمل كشف طبي شامل بعد توجيهات الرئيس السيسى، قائلة: "الرئيس عبد الفتاح السيسي قال لي سوف اعوضك في اللي انتي عايزاه وعنيا ليكي".