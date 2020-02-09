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رياضة

مجدي عبد العاطي: مجلس إدارة أسوان لعب دورا كبيرا في تحسن النتائج. .فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:00 ص
مجدي عبد العاطي المدير
مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان
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حسن العمدة
قال مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان، إن مجلس إدارة النادي لعب دورًا مهمًا في تحسن نتائج الفريق مؤخرًا بالدوري الممتاز.

وأضاف مجدي عبد العاطي في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "جميع اللاعبين في حالة تركيز كبيرة والفوز 3 مباريات متتالية ساعد على تحسين مركز الفريق في الدوري".

وتابع: "نجني في الوقت الحالي ثمار الجهد الذي بذلناه طوال الفترة الماضية دون أن يحالفنا التوفيق، ومجلس أسوان لعب دورا مهمًا خاصة بعدما تمسك باستمراري رغم إصراري على الاستقالة".

وأضاف: "فادي فريد أحرز أمام دجلة والإسماعيلي والاتحاد السكندري وهو مهاجم رائع لكن كان ينقصه بعض الأمور بجانب قلة الخبرة، هو شاب واعد عمره 23 سنة، لاعب متزن وينفذ التعليمات ويستوعب المهام المطلوبة منه بشكل جيد".

واستطرد أن فادي فريد نقطة تحول في تحسن نتائج أسوان، مُتمنيًا أن يكون من أسباب بقاء الفريق في الدوري، لافتا إلى أن صفقة محمد رزق إضافة كبيرة جدًا لفريق أسوان، والجهاز الفني يعمل على تجهيزه لأنه عائد من الإصابة.

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