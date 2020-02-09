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رياضة

كريم حسن شحاتة عن تحويله للتحقيق: أنا لا أعمل مع رئيس الزمالك.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:37 ص
كريم حسن شحاتة
كريم حسن شحاتة
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حسن العمدة
"لم أعد مهيأ نفسيا للعمل في قناة الزمالك مرة أخرى".. بهذه الكلمات بدأ الإعلامي كريم حسن شحاتة حديثه.

وقال كريم شحاتة في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد": "هناك تربص كبير بي، لا تفرق معي الضغوطات، دائما لا أفضل العمل في قنوات الأندية، "بحب أشتغل بحرية".

وأكمل: "لا أعمل في قناة رئيس الزمالك وليس فرض أن أرى ما يتوافق مع مصالح الزمالك وأتناوله. وتابع : "اتفقت مع إعلام المصريين أنني أريد التحدث، وسوف أجلس معهم لنتناقش في تلك الأمور".

وأضاف: التحقيق معي لم يحدث، ليس لي علاقة برئيس الزمالك داخل العمل، فتعاقدي مع إعلام المصريين.

وأكمل: سوف أتحدث عن كل شىء بالتفصيل ولكن ليس الآن، أحترم عملي ولن أنافق من أجل أحد، ولن أعمل لحساب أحد، وعندما تضطرني الظروف لذلك سوف أنسحب على الفور.

وتابع: على اتم الاستعداد للجلوس في منزلي بدون عمل ولكن لن أغير شخصيتي، احترم الزمالك وجمهوره ولكني أريد أن اقدم اعلام جيد ولن أقلد قناة الاهلي فليس لي علاقة بما يفعلوه.

وأكمل متسائلا: لما يعتبر الجميع قناتي الأهلي والزمالك أعداء؟ وينتظرون دائما تربص كل طرف بالآخر!.

وأتم: لم أعد مهيئا نفسيا للعمل داخل الزمالك، إعلام المصريين وفر لي كل سبل النجاح.

وبسؤاله عن رأي المعلم حسن شحاته قال: بكل تأكيد غير راض عما يحدث لكنه طلب مني ألا أدخل في صراعات.
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