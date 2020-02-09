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ديني

منظمة خريجي الأزهر: قتل الأبرياء محاربة لله ورسوله

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:39 ص
منظمة خريجي الأزهر:
منظمة خريجي الأزهر: قتل الأبرياء محاربة لله ورسوله
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محمد صبري عبد الرحيم
أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، الهجوم الإرهابي، الذى شنته عناصر إرهابية تنتي لجماعة بوكو حرام الإرهابية أمس السبت، على بلدة ‏"موزوجو" أقصى شمالي الكاميرون المحاذية لنيجيريا معقل الجماعة، ما أسفر عن مقتل مدنيين كاميرونيين، كما أقدمت على حرق أكثر من 20 منزلًا في نفس البلدة، وسرقة عدد من الأغراض. 
 
وقالت المنظمة في بيان لها: إن الشريعة الإسلامية أوصت بحفظ الحقوق البشرية وصيانتها من الاعتداء، وتوعدت من يسفك الدماء أو يعتدي على الأموال أو يروع الآمنين بأشد العقاب في الدنيا وفي الآخرة، واعتبرته باغيًا محاربًا لله ورسوله، واوجبت عليه حدًا دنيويًا إلى جانب العقاب الأخروي، قال تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ» [المائدة: 33].

وشددت على أن ما تقوم به جماعات التطرف والإرهاب من اعتداء على الأنفس المعصومة من أكبر الكبائر عند الله تعالى، حيث حرم سبحانه في كتابه قتل النفس فقال: «وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا» [النساء: 93]

وتابعت: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا: وما هي يارسول الله؟ قال: "الشرك بالله، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق.... » [رواه البخاري ومسلم]. 
 
 وناشدت المنظمة، أصحاب القرار في العالم كله، بضرورة التصدي لجرائم الإرهاب، والقضاء على أوكاره، والسعي في تجفيف منابعه، وتقدمت المنظمة في ختام بيانها بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعية الله تعالى أن يجنب العالم كله ويلات التعصب والتطرف.
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