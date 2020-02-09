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رياضة

عرض فنلندي لـ صالح جمعة .. سيد عبد الحفيظ: قررنا تأجيل التجديد للرباعي الكبار

الأحد 09/فبراير/2020 - 12:41 ص
صالح جمعة
صالح جمعة
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ريهام بكير
كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن آخر التطورات في ملف التجديد للرباعي شريف إكرامي وأحمد فتحي وحسام عاشور ووليد سليمان.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات لبرنامج نمبر وان المذاع على قناة النهار: "قررنا تأجيل التجديد للرباعي حتى انتهاء شهر فبراير الجاري".

وتابع مدير الكرة بالأهلي: "نستعد لخوض 5 مباريات مهمة أمام طلائع الجيش والمصري والزمالك في السوبر والدوري وأخيرا صن داونز وسنؤجل ذلك الملف حتى انتهاء الشهر".

وفي سياق متصل كشف  مدير الكرة بالنادي الأهلي، أنه يتواصل مع صالح جمعة وجميع اللاعبين ، وننتظر عرض للاعب من أحد الدول التي لم تبدأ فترة قيدها والأغلب أن يكون من فنلندا لصالح جمعة.
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