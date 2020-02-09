وصايا محافظ بورسعيد لـ إيهاب جلال المدير الفني للنادي المصري.. تفاصيل

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ايهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، بمكتبه بديوان عام المحافظة.





وطالب المحافظ من المدير الفني للفريق، خلال لقائه معه، ببذل أقصى الجهد من الجهاز فني ولاعبين لعودة الانتصارات وإسعاد جماهير النادي وعلاج أي سلبيات أو أخطاء تسببت في سوء الأداء والنتائج خلال الفترة الماضية، معربا عن ثقته في جماهير النادي المصري الوفية في مؤازرة فريقها لتجاوز تلك المرحلة الحرجة وعودة الانتصارات كونهم مصدر القوة الحقيقية للنادي المصري العظيم.





وجدد محافظ بورسعيد دعمه ووقوفه خلف النادي المصري إدارة وجهاز فني ولاعبين حتي يستعيد الفريق توازنه وانتصاراته للعودة إلى مكانته الطبيعية بين الأندية الكبرى على المستويين الأفريقي والمحلي.



