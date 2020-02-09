مدرب أسوان: الظروف العائلية لـ الصباحي دفعتني للموافقة على رحيله.. فيديو

كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي أسوان، أن النادي فكر في بيع محمد الصباحي لاعب الفريق بسبب الضائقة المالية التي يمر بها أسوان، مشيرًا إلى أنه بدأ يخرج عن التركيز خاصة مع كثرة حديث الوكلاء معه وجلب عروض للرحيل.









وقال في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الصباحي لاعب رائع وكنت أتمنى استمراره معي لنهاية الدوري مع ترضيته ماديًا، لكني فضلت مساعدته بالرحيل لناد آخر خاصة لظروفه العائلية".









وتابع: "كان يجب عليّ الوقوف بجانب الصباحي خاصة وأنه كان أحد أهم أسباب صعود أسوان للدوري الممتاز الموسم الحالي".











