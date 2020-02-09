AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مدرب أسوان: الظروف العائلية لـ الصباحي دفعتني للموافقة على رحيله.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:31 ص
مجدي عبد العاطي المدير
مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي أسوان
Advertisements
حسن العمدة
كشف مجدي عبد العاطي المدير الفني لنادي أسوان، أن النادي فكر في بيع محمد الصباحي لاعب الفريق بسبب الضائقة المالية التي يمر بها أسوان، مشيرًا إلى أنه بدأ يخرج عن التركيز خاصة مع كثرة حديث الوكلاء معه وجلب عروض للرحيل.


وقال في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "الصباحي لاعب رائع وكنت أتمنى استمراره معي لنهاية الدوري مع ترضيته ماديًا، لكني فضلت مساعدته بالرحيل لناد آخر خاصة لظروفه العائلية".


وتابع: "كان يجب عليّ الوقوف بجانب الصباحي خاصة وأنه كان أحد أهم أسباب صعود أسوان للدوري الممتاز الموسم الحالي".



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

20 مليون جنيه وراء تهديد طارق حامد بالرحيل عن الزمالك

مجدي عبدالعاطي: تأهل أسوان بالكأس يفيدنا معنويا في الدوري.. فيديو

هاني حتحوت يكشف عن شرط سيسكا البلغاري لبيع مهاجمه للأهلي.. فيديو

مصطفى يونس: غير منطقي شراء لاعبين بنصف مليار للفوز بدوري مكافأته مليون جنيه

مجدي عبد العاطي: جمهور أسوان معذور.. ولن أتقدم بالاستقالة مجددا.. فيديو

عمرو جمال: هدفي في المقاصة فارق.. وتعرضت لظروف صعبة

ترشيحاتنا

الطيار ضحية محمد رمضان: لا يوجد مصدر دخل لي وذهبت لأقابله لم أجده

باكيا لتحقيق حلمه .. شوقي غريب: كيف أطلب الشرط الجزائي من بلدي | شاهد

بسبب ضحكها الهستيري.. رجل يقتل زوجته ويحاول رميها في البحر

موقف بطولي .. طفل شجاع يحاول حماية أخته الرضيعة في حريق بسبب اللابتوب

الحكومة توضح حقيقة قصر الدعم التمويني على مولودين اثنين فقط

أفضل من المحلات .. طريقة عمل الكوارع للشيف شربيني

AdvertisementS

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

أخبار الاهلي.. ضربة موجعة لـ صن داونز.. وأزمة تواجه الأحمر بشأن مباراة افريقيا.. وكهربا يحيي ذكرى شهداء الزمالك

اخبار الرياضة .. قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين .. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة .. نجم صن داونز يتعرض لإصابة خطيرة

نجم صن داونز يتعرض لإصابة خطيرة قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

الأهلي يرفض تأجيل القمة .. عبد الحفيظ لـ هاني زادة: لم أسع للانضمام للزمالك

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

كريم حسن شحاتة عن تحويله للتحقيق: أنا لا أعمل مع رئيس الزمالك.. فيديو

عرض فنلندي لـ صالح جمعة .. سيد عبد الحفيظ: قررنا تأجيل التجديد للرباعي الكبار

بشروط مجلس الإدارة .. الأهلي يعرض على رباعي الفريق تجديد عقودهم

أول تعليق من موسيماني بعد إصابة نجم صن داونز قبل مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حب الأرانب .. تشعر بالوحدة والاكتئاب وتفضل شريكها على الطعام

بسبب ضحكها الهستيري.. رجل يقتل زوجته ويحاول رميها في البحر

يخت بيل جيتس بتكلفة خيالية.. تعرف على مواصفاته.. صور