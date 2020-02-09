عمرو أديب مداعبا ناشئ الزمالك: عاوزينك تجبلنا الدوري.. والأخير: مثلى الأعلى شيكابالا

قال ناشئ نادى الزمالك اللاعب سعد محمد، إن النادى لم يكن يعلم بمرضه لانقطاعه عن التدريبات خلال فترة المرض، لافتا إلى أن مسؤولي الزمالك تواصلوا معه لتقديم اللازم.

وتابع ناشئ الزمالك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر": "مجلس إدارة الزمالك عمل كل المستطاع لعلاجي وروحى كلها فدا الزمالك، مضيفا: "مثلى الأعلى شيكابالا".

وداعب الإعلامي عمرو أديب اللاعب، قائلا: "بقالنا فترة مخدناش الدوري شد حيلك عاوزينك تجبلنا الدوري".

يذكر أن اللاعب سعد محمد مواليد 2000 من ناشئين نادى الزمالك، أصيب بمرض السرطان خلال الفترة الماضية، بعد أن أجرى اللاعب فحوصات طبية منذ فترة نتيجة شعوره بالإجهاد، فيما تكفل نادى الزمالك بعلاجه بعد بيان من أحمد مرتضى منصور نجل المستشار مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك.