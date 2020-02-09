أخبار التوك شو.. أحمد موسى يحذر المصريين من فيلم إخواني تركي.. برلمانية تكشف سبب فقدان فتاتين عذريتهما: بيشوفوا الأفلام الإباحية على الموبايل

نشر موقع "صدى البلد"، أمس السبت، مجموعة من الأخبار الهامة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





قال الإعلامي أحمد موسى، إنه هناك حوالي 8 آلاف فرصة عمل لدى الشركة الوطنية للطرق .





قال الإعلامي أحمد موسى، إن جماعة الإخوان الإرهابية قامت بتصوير فيلم داخل السجون التركية، تحت عنوان "بسبوسة بالقشطة" وهذا الفيلم تركي إخواني بتمويل قناة مكملين الإرهابية.





قال الإعلامي أحمد موسى، إن عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج وأبواقهم الإرهابية وقعت في بعض، وهناك خناقة شوارع بين الإرهابي محمد ناصر والإرهابي يوسف حسين «جو تيوب» على منصات السوشيال ميديا.





كشفت النائبة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس الشعب، أنها قد حضر لها فى عيادتها الخاصه فتاتان لاجراء الكشف الطبي عليهما لمعرفة للاطمئنان على عذريتهما، وهما مختنتان، واكتشفت فقدانهما لعذريتهما بسبب مشاهدة الافلام المخله.





قالت لمياء محسن عميد كلية طب جامعة نيو جيزة، إن أي طالب يعاني ارتفاعا في درجات الحرارة لا يذهب إلى المدرسة أو الجامعة لمنع انتشار العدوى.





أشاد الإعلامي نشأت الديهي، بمركز معلومات مجلس الوزراء، وتقديمه معلومات موثقة حول ما أنجزته مصر في كافة القطاعات خلال عدة سنوات، معقبًا "المعلومة الموثقة منتج جديد كان ناقص في السوق".





أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن برنامج تكافل وكرامة أصبح أكثر نضجا، وهو في عمر الخامسة منذ بدايته، موضحة أن الرئيس السيسي وجه بالتحقق المستمر من الحاصلين عليه.