مروة ميمي: ابني قتل عمدا وكان يحاول الهروب من القاتل.. فيديو

قالت الإعلامية مروة ميمي ، إن نجلها قتل عمدا وكان يحاول الهروب من القاتل.





وعلقت الإعلامية مروة ميمي خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، قائلة: "وفاة ابني كسرت ضهري وعاوزة حقه القانوني والشرعي".





ويذكر أن أيمن محفوظ المحامي ، قال إن الفرق بين القتل العمد والقتل الخطأ هي الارادة وهل كان يقصد القتل أم لا .





وأضاف أيمن محفوظ، أن القتل حدث بناء على هزار ما بين شابين أدى إلى مقتل الشاب وهنا تكون القضية انتفت من القتل العمد وتقع تحت بند القتل الخطأ .





وأوضح ايمن محفوظ ، أن هناك جريمة أخرى ارتكبها القاتل وهو حيازة سلاح نارى بدون ترخيص وتصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة .





وتابعت النيابة العامة التحقيق فى واقعة مقتل نجل المذيعة مروة ميمي باحدى القنوات الخاصة داخل شقة صديقه بحى الزمالك، حيث استمعت النيابة إلى أقوال ٣ من أصدقاء القتيل الذين كانوا بصحبة صديقهم القتيل أثناء وقوع الحادث.





وأشارت إلى أن صديق المتهم أضاف فى القضية أنه أحضر سلاح والده المرخص، وأثناء عبثهم فيه خرجت طلقة دون قصد لتستقر فى رأس صديقه ليلقى مصرعه فى الحال، وهو ما أكده باقى زملائه خلال التحقيق معهم.









واستكمل أن اكتشاف الواقعة عندما تلقى قسم شرطة قصر النيل بلاغا بمقتل طالب بالصف الأول الثانوي، ١٦ سنة، مصابا بطلق نارى بالرأس، أثناء مزاحه بالسلاح مع ٣ من أصدقائه داخل شقة أحدهم الكائنة فى شارع يحيى إبراهيم بالزمالك، حيث خرجت طلقة طائشة من سلاح والد أحدهم لتستقر فى الشاب وتوفى فى الحال.





وقد ضبط أصدقاء القتيل الثلاثة لسؤالهم حول الحادث، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق



