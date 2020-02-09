لون عينيها الحالمتين بزرقة ماء بحر الإسكندرية.. أسرار جمال ملكة مصر كليوباترا

كشف خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بمناطق آثار جنوب سيناء عن مغازلة الشعراء لملكة مصر كليوباترا، حيث عبّر شاعر يونانى عن جمالها من خلال حركات شفتيها ونبرات عينيها، وقال عنها جانيميد إن لون عينيها الحالمتين يعكس زرقة ماء بحر الإسكندرية وعمقه فى هدوئه وثورته.



وقال عنها بلوتارك أن سرها يكمن فى شفتيها وقال عنها بينى بأنها كالقيثارة العديدة الأوتار الكثيرة الأنغام والإيقاع والنبرات المثيرة وهى تتكلم بسبع لغات،وقال سنيكا أنها الأنثى الخالدة الذى وجد فيها باحثى علم النفس والشعراء والفنانين أنشودته للتعبير عن مختلف نواحى الجمال ووصفها باسكال لو أن أنفها كان أصغر مما هى عليه لتغير وجه الأرض فى تلك الزمان ومدح مرسييه ذكائها وثقافتها.



وعن سر هذا الجمال أشار ريحان لصدي البلد إلى أنها اشتهرت بعطرها المميز الذى تحدث عنه المؤرخين والكتاب،وكانت تقوم بإهدائه فى آنية خاصة نقش عليه إسمها لضيوفها من كبار الزوار والحكام،وقد أطلق عليه كتاب الرومان اسم بلسم الحب بعدما نسجوا حوله الكثير من الأساطير لما كان له من سحر خاص.



وكانت تقوم بتحضيره فى معمل خاص ملحق بمعبد إيزيس،ويحتفظ بسر صناعته كهنة معبد آمون،وكانت زيوت صناعة ذلك العطر تستورد خصوصًا من جوديا بمنطقة أريحا،وكان يطلق عليها أشجار البلسم المقدس وذلك طبقًا لما جاء فى كتاب"لغز الحضارة المصرية"للدكتور سيد كريم.



وقال ريحان إن كليوباترا كانت تكرم كبار ضيوفها،بوضع حبات من اللؤلؤ النادر الذى يزين صدرها فى كأس ضيفها العظيم والذى يفقد توازنه،وقد فسّر ذلك الطبيب الإيطالى كارلو أنطونللو فى كتابه " شئ فى فم كليوباترا "،بأنها كانت تعتمد على شئ خفى يجعل الرجال يتساقطون عند قدميها من أول لمسة من شفتيها،حيث أنها كانت تقبّل الجميع وترسل مع ريقها مخدرًا ،وكانت تسرف فى استخدام قبلاتها لكل من تريد أن تستولى على عقله وقلبه.



وأوضح أن كليوباترا وصفت من خلال تماثيلها بأنها كانت مقدونية الصدر،من خلال تماثيلها الذى قام مثالو الرومان بنحتها عند إقامتها فى روما،بينما وصفها البعض بأنها كانت نحيلة فرعونية القوام، من خلال صورها على جدران معبد كوم أمبو أو ممثلة فى شكل المعبودة إيزيس فى معابد فيلة ودندرة،حيث قيل أن فنانى مصر القديمة اتخذوا من قوامها نموذجًا لهم.



وكان ملوك البطالسة فى ظاهرهم فراعنة وفى باطنهم مقدونيين وذوى ثقافة هيلانية بحتة، ولم يكن بينهم أحد يعرف اللغة المصرية القديمة سوى كليوباترا التى ختم بها عهد البطالسة، وكانت تتكلم المصرية الديمطيقية كواحدة من أهل البلاد، وقد تعلمت على يد كهنة آمون وهى طفلة فى التاسعة من عمرها،واعتنقت الديانة المصرية وأتمت ثقافتها العالية فى العلوم الآداب والفلسفة على يد أساتذة مصريين.



وقال ريحان إن أنطونيو كان المحبوب الأول والأخير لكليوباترا وكذلك كانت لأنطونيو،وكانت كليوباترا فى الرابعة عشرة من عمرها عندما أعجبت بالضابط الرومانى وقوامه العسكرى وجبهته العريضة،وعينيه اللتين تعكسان زرقة البحر الذى وصل فوق أمواجه،وقد وقع أنطونيو فى غرامها رغم صغر سنها وقد سحرته شخصيتها،وكانت تظهر دائما برفقته فى زيارة معالم الإسكندرية وحضور أعيادها وحفلات القصر.



وتخلى أنطونيو عن مستقبله فى روما ليتبع ساحرة النيل إلى الإسكندرية ليستمتع بحبها، ويكمل أسطورة غرامه وتزوجت من أنطونيو عام 40 ق. م ،وتحقق حلمها فى أن تكون مصر عاصمة الشرق والغرب بدلًا من روما،وعاش أنطونيو مع كليوباترا عشر سنوات،وكانت نهاية أسطورة الحب 7 أغسطس عام 30 ق. م عند هزيمة أنطونيو أمام أكتافيوس فى موقعة أكتيوم،ليعود إلى الإسكندرية ويقتل نفسه بسيفه وتحتضن كليوباترا الكوبرا لتموت وهى فى كامل زينتها ويتوج رأسها التاج الملكى.

