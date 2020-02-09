الحكومة توضح حقيقة قصر الدعم التمويني على مولودين اثنين فقط

كشف المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل قصر الدعم التمويني على مولودين اثنين فقط.





وقال «نادر سعد» خلال تصريحات تلفزيونية، إن قرار قصر الدعم على طفلين فقط لكل أسرة مطبق بالنسبة لبطاقات التموين الجديدة ومعاش تكافل وكرامة، مشيرا إلى أن النظام القديم مازال يطبق كما هو ولم يتأثر.





وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة أصدرت في 2017 بطاقات جديدة للمطلقات والأرامل وتكافل وكرامة وذوي الإعاقة وتم تحديد حد أقصى للبطاقة الواحدة، ولا تقتصر على الزوج والزوجة والطفلين.





وأشار إلى أنه مازال هناك أسر مكونة من 15 فردا يحصلون على الدعم ولم يخرج أحد من مظلة الدعم، وإنما البطاقات الجديدة فقط هي التي طبق عليها القرار، وهذا بسبب الزيادة السكانية وهي التحدي الأكبر.





وأوضح أن الحكومة اتخذت إجراءات للحد من مشكلة الزيادة السكانية وتوفير فرص عمل للشباب وتحقيق معدل للتنمية للنهوض بالدولة إلى الأمام، في ظل تحد كبير.