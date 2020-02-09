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رياضة

هاني حتحوت: أسوان يحقق المعجزات في الدوري بالفوز 3 مباريات .. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:14 ص
الإعلامي هانى حتحوت
الإعلامي هانى حتحوت
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حسن العمدة
قال الإعلامي هانى حتحوت، إن الفريق الأول للكرة بنادي أسوان، حقق فوزه الثالث على التوالى، بعد استمرار مدربه مجدي عبد العاطي، والذى تعالت الأصوات برحيله خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف الإعلامي هانى حتحوت، خلال برنامج «الماتش» ، على قناة «صدي البلد»، إن أبناء الجنوب، واصلوا الصحوة وحققوا الانتصار الثالث على التوالى بعد الفوز على الإسماعيلى وحرس الحدود وأخيرا الاتحاد السكندري.

وأوضح هانى حتحوت، إن الفريق الجنوبي، يحقق المعجزات، بعد رفض استقالة المدرب مجدي عبدالعاطي، الذى أثبت جدارته بقيادة أسوان ، وقاده ليبتعد عن منطقة الخطر ويرتقى للمركز الحادي عشر.
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