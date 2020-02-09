"المستوردين": ارتفاع الأسعار على المنتجات الصينية غير مبرر.. فيديو

قال فتحي الطحاوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ، إن ارتفاع الأسعار على المنتجات القادمة من الصين غير مبرر إلى الآن، مشيرا إلى أن الفيروس تم اكتشافه في العطلة الصينية.
وأضاف فتحي الطحاوى خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة سى بي سى ، أن العطلة الصينية في الصين تكون مدتها 3 أسابيع كما أنه منذ 3 أو 4 شهور تم عمل اوردرات وسيتم وصولها خلال الأشهر القادمة.
وأوضح فتحي الطحاوى، إن فيروس كورونا لم يؤثر على قدوم البضائع من الصين وتخزينها، ولكن اذا استمر هذا الفيروس في الانتشار سنتأثر خلال 3 او 4 شهور القادمين .
وأشار فتحي الطحاوى إلى أن مصر تعتمد على الصين في السلع الاستهلاكية اليومية بنسبة كبيرة جدا، مضيفا: إذا وجدت مصر البديل هل سيقوم جهاز الواردات والصادرات بتسجيله أم سننتظر سنه واثنين".