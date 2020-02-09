"المستوردين": ارتفاع الأسعار على المنتجات الصينية غير مبرر.. فيديو

أن مصر تعتمد على الصين في السلع الاستهلاكية اليومية بنسبة كبيرة جدا،

مضيفا: إذا وجدت مصر البديل هل سيقوم جهاز الواردات والصادرات بتسجيله أم سننتظر سنه واثنين".