الدوري الإسباني.. أتليتكو مدريد يهزم غرناطة بهدف أنخيل كوريا

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزا مهما على ضيفه غرناطة بهدف نظيف، فى المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "واندا متروبوليتانو" ضمن منافسات الجولة الـ 23 من المسابقة.





هدف المباراة الوحيد أحرزه المهاجم الأرجنتينى أنخيل كوريا فى الدقيقة 6 من عمر اللقاء، بعد تمريرة سحرية من القائد كوكي.





وارتفع رصيد أتلتيكو مدريد إلى 39 نقطة ويحتل المركز الرابع مؤقتا، فيما توقف رصيد غرناطة عند 30 نقطة فى المركز العاشر، وفي نفس الجولة جاءت نتائج باقي المباريات بالدوري الإسباني التي أقيمت أمس السبت كالاتي:

ليفانتي 2 : 0 ليجانيس

خيتافي 3 : 0 فالنسيا

بلد الوليد 1 : 1 فياريال