موقف بطولي .. طفل شجاع يحاول حماية أخته الرضيعة في حريق بسبب اللابتوب

تسبب كمبيوتر لوحي "لابتوب" في حريق هائل بغرفة طفلين في نيكاراجوا، حيث قام الطفل 4 سنوات بمحاولة إنقاذ أخته الرضيعة بموقف بطولي.

ارتفعت حرارة اللابتوب بعدما بقي على الشاحن لساعات طويلة مما تسبب في حريق لم تحمد عقباه في غرفة الطفلين، لكن الأخ الصغير الذي يبلغ من العمر 4 سنوات غطى أخته الرضيعة بكامل جسده لإنقاذها من اللهب.

لم ينجُ الطفلان من الحادث الأليم لكن موقف الطفل الصغير هز مواقع التواصل ونيكاراجوا، فقد حاول الأب «مارفين أوباندو» 24 عامًا دخول الغرفة لإنقاذ طفليه لكنه فشل فقام بتفكيك سقف الغرفة للدخول.

لكن الصدمة والألم كانتا عندما وصل إلى داخل الغرفة فوجد طفليه محترقين، وقد نام الأخ بجسده كله فوق أخته الرضيعة ليحميها من ألسنة اللهب محاولًا إنقاذها من الحريق.

تم نقل الطفلين الصغيرين إلى المسشتفى في الحال، لكن توفى الطفل متأثرًا بحروق بالغة بعد 3 ساعات فقط وفقًا لصحيفة الدايلي ميل، واستمرت أخته على قيد الحياة حتى اليوم التالي لكنها تبعت أخاها وفارقت الحياة.

خرج سكان المدينة في جنازة مهيبة للصغيرين، وترك الحادث حريقه داخل قلب الأب الذي رغم ألمه عبر عن فخره بشجاعة ابنه وموقفه البطولي في إنقاذ أخته رغم اللهب، وأشاد رواد مواقع التواصل ببطولة الطفل.