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رياضة

كلام نهائي .. المصري البورسعيدي يحسم مصير إيهاب جلال ..فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:09 ص
إيهاب جلال
إيهاب جلال
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حسن العمدة
أكد محمد الخولي، نائب رئيس النادي المصري، أن جلسة المحافظ حسمت بقاء إيهاب جلال مع الفريق.

وقال الخولي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "قررنا فتح صفحة جديدة مع الجهاز الفني ولاعبي الفريق، فاللاعبون أقروا بحدوث أخطاء من جانبهم الفترة الماضية".

وأكمل : "نقدر غضب الشارع البورسعيدي من تراجع نتائج المصري، مجلس الفريق السبب في غضب الجماهير لأنه جعلهم يعتادون على وجود الفريق بالمنافسة".

وأتم : "جمهور المصري لديه كامل الحق في انتقاد المجلس والفريق بسبب سوء النتائج".

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