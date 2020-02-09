اليوم.. مواجهات من نار بالقسم الثاني في مجموعة الصعيد





البنك الأهلي والفيوم

يستضيف فريق البنك الأهلي صاحب صدارة مجموعة الصعيد برصيد 28 نقطة، نظيره فريق الفيوم، صاحب المركز العاشر، برصيد 14 نقطة، في مواجهة صعبة للطرفين، حيث يسعى فريق البنك الأهلي لمواصلة الانتصارات والحفاظ على صدارة المجموعة، وأيضا يسعى فريق الفيوم للخروج من منطقة الخطر بجدول المسابقة.





الألومنيوم /ت.بني سويف

يستضيف فريق الألومنيوم نظيره فريق تليفونات بني سويف في مواجهة صعبة أيضا، حيث يسعى فريق الألومنيوم للانفراد بالصدارة، حيث يحتل المركز الثانى بفارق الأهداف عن فريق البنك الأهلي، بينما يحتل فريق تليفونات بني سويف المركز الخامس برصيد 20 نقطة.





المنيا / بني سويف

يحل فريق بني سويف صاحب المركز الثالث برصيد ٢٧ نقطة ضيفا على فريق المنيا صاحب المركز التاسع برصيد ١٥ نقطة ،حيث يسعي فريق بني سويف للفوز واعتلاء صدارة المجموعة ، ويسعى أيضا وبقوة فريق المنيا للفوز للخروج من منطقة الهبوط بعد سلسلة من النتائج السلبية.





شبان قنا / الإعلاميين

يستضيف فريق شبان قنا نظيره فريق الإعلاميين في مواجهة قوية وصعبة للطرفين، حيث يحتل فريق شبان قنا المركز الرابع برصيد ٢٣ نقطة ،بينما فريق الإعلاميين في المركز السادس برصيد ١٨ نقطة.





سوهاج / بترول أسيوط

يواجه فريق سوهاج صاحب المركز الثامن، برصيد 15 نقطة مضيفه فريق بترول أسيوط صاحب المركز السابع برصيد 17 نقطة، في مواجهة الخروج من منطقة الخطر للفريقين.





طهطا / ديروط يستضيف فريق طهطا نظيره فريق ديروط في مواجهة صعبة بالنسبة للفريقين، حيث يحتل فريق طهطا المركز الأخير برصيد 4 نقاط ،بينما يحتل فريق طهطا المركز قبل الأخير برصيد 5 نقاط .

تقام اليوم الأحد في الثانية والنصف عصر الأحد، مواجهات الجولة الرابعة عشرة بدوري القسم الثاني بمجموعة الصعيد، التى تشتد المنافسة فيها بين أصحاب المربع الذهبي بجدول المسابقة.