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توك شو

ارتفاع درجة حرارته.. أول ظهور لـ مصري محتجز في الصين.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:45 ص
أحمد اسماعيل
أحمد اسماعيل
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أحمد إسماعيل مدرس بكلية العلوم جامعة بنها والمحتجز بالصين بسبب ارتفاع درجة حرارته، إن ووهان بها 42 مواطنا مصريا بالإضافة إلى 5 أسر بأطفالهم.

وأضاف أحمد إسماعيل خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على قناة سى بي سى، أن المصريين المتواجدين في الصين لم تسجل أي إصابة بينهم بفيروس كورونا، قائلا: "السفارة على تواصل دائم معنا إلى الآن، وأتوجه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على ما قام به من أجلنا جميعا".

وتابع أحمد إسماعيل: "سفير مصر بالصين دائم التواصل معنا كما أنني كنت ضمن فريق العمل الذي قام بعملية إجلاء المصريين من مدينة ووهان، بالتعاون مع المسؤولين".


وأردف أن الوضع في ووهان يختلف يوما بعد يوم، كما أن الحكومة الصينية تقوم بعمل إجراءات على أرض الواقع لمحاربة هذا الفيروس القاتل.

واستطرد أحمد إسماعيل، أن الصين يوجد بها ثلث سكان العالم ويعيش في وهان 11 مليون نسمة، كما أن الوباء ظهر في أكثر الفترات التي يحدث بها تنقلات. 
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