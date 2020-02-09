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منوعات

خوفا من كورونا.. سلطات ميانمار تعيد سيدة صينية هربت من ووهان مع أربعة آخرين

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
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أ ش أ
أعلن متحدث باسم الشرطة في ميانمار السبت إعادة سيدة صينية بعد فرارها مؤخرا مع أربعة آخرين من مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا الجديد في الصين. 


وذكر راديو (صوت أمريكا) ، في نشرته باللغة الإنجليزية ، أن المتحدث أوضح ، في تصريح صحفي ، أن الأشخاص الأربعة الذين تمكنوا من عبور الحدود الصينية الى داخل ميانمار في وقت سابق من هذا الأسبوع مازالوا فارين ، فيما أثبتت الفحوصات الطبية على السيدة التي تم تسليمها الى بكين أن حالتها "سلبية".


وأضاف (صوت أمريكا) أن الأشخاص الأربعة الهاربين يحملون ، على الأرجح ، فيروس كورونا الجديد سريع الإنتشار الذي أسفر ، حتى الآن ، عن وفاة عدد من الأشخاص يفوق ضحايا مرض السارس.
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