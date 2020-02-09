خوفا من كورونا.. سلطات ميانمار تعيد سيدة صينية هربت من ووهان مع أربعة آخرين

أعلن متحدث باسم الشرطة في ميانمار السبت إعادة سيدة صينية بعد فرارها مؤخرا مع أربعة آخرين من مدينة ووهان بؤرة فيروس كورونا الجديد في الصين.
وذكر راديو (صوت أمريكا) ، في نشرته باللغة الإنجليزية ، أن المتحدث أوضح ، في تصريح صحفي ، أن الأشخاص الأربعة الذين تمكنوا من عبور الحدود الصينية الى داخل ميانمار في وقت سابق من هذا الأسبوع مازالوا فارين ، فيما أثبتت الفحوصات الطبية على السيدة التي تم تسليمها الى بكين أن حالتها "سلبية".
وأضاف (صوت أمريكا) أن الأشخاص الأربعة الهاربين يحملون ، على الأرجح ، فيروس كورونا الجديد سريع الإنتشار الذي أسفر ، حتى الآن ، عن وفاة عدد من الأشخاص يفوق ضحايا مرض السارس.