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رياضة

شوقي غريب: حددت 50 لاعبا لاختيار قائمة المنتخب في الأولمبياد

الأحد 09/فبراير/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه استقر على ضم 50 لاعبًا في القائمة الأولية لمنتخب مصر في الأولمبياد.

وقال شوقي غريب خلال استضافته في برنامج نمبر وان: "لم استقر على أسماء الثلاثة الكبار في المنتخب الأولمبي، والإعلان عن القائمة النهاية للمنتخب الأولمبي في شهر 6".

وتابع غريب: "لم أحدد المراكز المطلوبة لدعمها من النجوم الكبار، ومن الممكن اختيار 10 لاعبين من الكبار في القائمة الأولية ".

وأتم: "عقدت جلسة مع وزير الرياضة للاطمئنان على الفريق وبرنامجه قبل الأولمبياد، وأكد للجميع على تنفيذ مطالبنا، وكل شخص في المنظومة له دور كبير وفعال ونعمل بنظام كامل"
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