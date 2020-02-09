شوقي غريب: حددت 50 لاعبا لاختيار قائمة المنتخب في الأولمبياد

كشف شوقي غريب، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أنه استقر على ضم 50 لاعبًا في القائمة الأولية لمنتخب مصر في الأولمبياد.





وقال شوقي غريب خلال استضافته في برنامج نمبر وان: "لم استقر على أسماء الثلاثة الكبار في المنتخب الأولمبي، والإعلان عن القائمة النهاية للمنتخب الأولمبي في شهر 6".





وتابع غريب: "لم أحدد المراكز المطلوبة لدعمها من النجوم الكبار، ومن الممكن اختيار 10 لاعبين من الكبار في القائمة الأولية ".



