صحة الغربية توضح حقيقة ظهور حالة إصابة بفيروس كورونا فى حميات طنطا

أكد الدكتور محمد شبل مدير مدير إدارة الحميات بالمديرية الصحة بالغربية أن المصاب " م .ع "من مركز زفتي 35 سنة القادم من رحلة العمرة حضر إلى مستشفى حميات طنطا منذ أكثر من يومين ويعاني من ارتفاع في درجة الحرارة والتهاب رئوي.





وأشار إلى شبل أنه تم التعامل مع الحالة وأخذ الاحتياطات اللازمة، وبتقرير الطبيب المعالج أكد أنه يعاني من متلازمة الشرق الأوسط التنفسية.





وأضافت الدكتورة أماني الحبشي نائب مدير إدارة الوقائي، إنه تم عمل الاحتياطات اللازمة ووضع المريض بالعزل ومتابعة سياسة مكافحة العدوى وسحب العينات وإرسالها إلى القاهرة للتأكد من الفيروس الناتج عن مخالطة الجمال العربية السعودية.



