مصرع شاب على يد شقيقه بسبب خلافات أسرية بالغربية

شهدت قرية كفر العزيزية التابعة لمدينة سمنود في محافظة الغربية جريمه بشعه حيث لقي شخص مصرعة علي يد شقيقة الاصغر بعد مشادة بسبب خلافات مالية.









تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية إخطارا من قسم شرطة سمنود بتلقي بلاغ من اهالي قرية العزيزية التابعة لذات الناحية بمصرع "علي.س.ع.ال" ٢٥ سنه علي يد شقيقه"حازم.س.ع.ال" ١٧ سنه.



