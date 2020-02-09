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حوادث

مصرع شاب على يد شقيقه بسبب خلافات أسرية بالغربية

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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احمد علي
شهدت قرية كفر العزيزية التابعة لمدينة سمنود في محافظة الغربية جريمه بشعه حيث لقي شخص مصرعة علي يد شقيقة الاصغر بعد مشادة بسبب خلافات مالية.


تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية إخطارا من قسم شرطة سمنود بتلقي بلاغ من اهالي قرية العزيزية التابعة لذات الناحية بمصرع "علي.س.ع.ال" ٢٥ سنه  علي يد شقيقه"حازم.س.ع.ال" ١٧ سنه.

كما انتقلت القوات الأمنية لموقع الجريمة كما  ضبط الجاني وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفي العام، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعه وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابه العامه للتحقيق .
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