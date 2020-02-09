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رياضة

عبد الناصر محمد: الحكام ممنوعون من طرد لاعبي الأهلي

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:32 ص
لاعبو الأهلي
لاعبو الأهلي
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حسام الحارتي
أكد عبد الناصر محمد المدير الفني السابق لنادي مصر، أنه من الممنوعات طرد أكثر من لاعب داخل فريق النادي الأهلي أثناء خوض المباراة.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لفضائية "أون سبورت": "الأهلي استطاع حسم الدوري المصري لهذا الموسم ولكن جميع المباريات التي خاضها كان يمنع طرد أكثر من لاعب من بين صفوفه".

وتابع:" لو تم طرد لاعب في الأهلي أثناء المباراة لن يستطيع الحكم طرد لاعب آخر ولكن متاح ان يفعل ذلك داخل الفرق الصغيرة.. التحكيم بييجي على الأندية الصغيرة  وهو أحد الأسباب في خسارة نادي مصر مباراتي بيراميدز وطلائع الجيش".
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