عبد الناصر محمد: الحكام ممنوعون من طرد لاعبي الأهلي

أكد عبد الناصر محمد المدير الفني السابق لنادي مصر، أنه من الممنوعات طرد أكثر من لاعب داخل فريق النادي الأهلي أثناء خوض المباراة.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات لفضائية "أون سبورت": "الأهلي استطاع حسم الدوري المصري لهذا الموسم ولكن جميع المباريات التي خاضها كان يمنع طرد أكثر من لاعب من بين صفوفه".



