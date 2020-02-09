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محمد صبحي باكيا: لينين الرملي كان سابق عصره جدا.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:14 ص
محمد صبحي ولينين
محمد صبحي ولينين الرملي
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حمزة شعيب
نعى الفنان محمد صبحي، صديق عمره الكاتب لينين الرملي، الذى وافته المنية يوم الجمعة الماضي، قائلا إن الراحل كان سابق عصره.

وتابع محمد صبحي باكيا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" عبر قناة "إم بى سى": "لينين الرملي كان عاشق للمسرح وقدمنا معا الكثير من الأعمال التى بقيت خالدة فى عقول المصريين".

توفي الكاتب الكبير لينين الرملي، يوم الجمعة 7 فبراير عن عمر يناهز الـ 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 أغسطس 1945 بالقاهرة، وهو كاتب مسرحي مصري بارز، كون ثنائيًا فنيًا مع الممثل محمد صبحي في العديد من أبرز مسرحياته. 

وقدم العديد من الأعمال المسرحية منها :"تخاريف، انتهى الدرس يا غبي، أهلا يا بكوات، وداعا يا بكوات، عفريت لكل مواطن، الشيء، الكابوس، سعدون المجنون، بالعربي الفصيح، وجهة نظر، الهمجي، أنا وشيطاني، الحادثة، سكة السلامة، سك على بناتك، واعقل يا دكتور.

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