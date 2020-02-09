مستثمرو أسيوط: الصعيد مؤهل ليصبح مركزا هاما للصناعات الغذائية بالمنطقة العربية

قال على حمزة ، رئيس جمعية مستثمرى أسيوط، إن محافظات الصعيد لها نصيب كبير من المشروعات القومية خاصة الزراعية والتعدينية، لما تتمتع به من موارد طبيعية يمكن استغلالها وتعظيم الفائدة منها من خلال تلك المشروعات العملاقة.





وأضاف حمزة، لـ"صدى البلد" أن الصعيد مؤهل ليصبح مركزا هاما للصناعات الغذائية ليس فى مصر فقط ولكن المنطقة العربية بأكملها، موضحا أن وجود ميناء سفاجا يدعم محافظات الصعيد لتكون مركزا تصديرا هاما.



وأشار حمزة إلى أن اهتمام الدولة بتنمية الصعيد جعل هناك مشروعات على أرض الواقع فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى وليس مجرد وعود كما كانت تفعل الحكومات السابقة.



