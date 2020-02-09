أحمد مجدي: المنصات الإلكترونية مهمة لصناعة السينما

قال الفنان أحمد مجدي إن المنصات الإلكترونية التى سيطرت على الساحة الفنية حاليا، والتي بدأ صناع الدراما في تقديم محتوى يتماشى معها، خطوة إيجابية لصناعة السينما.





وقال لـ صدى البلد، إن المنصات الإلكترونية مهمة لصناعة السينما لأنها المستقبل، مشيرا إلى أن الجانب السيئ بها فقط هو عدم قدرة عرض تلك المادة على التليفزيون أو السينما.





ويشارك أحمد مجدي في مسلسل الآنسة فرح" وتدور أحداثه في إطار كوميدي عن فتاة يتم تلقيحها صناعيًا عن طريق الخطأ من عينة شخص آخر غير زوجها لتتوالى الأحداث نتيجة هذا الأمر.





المسلسل بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، هبة عبد العزيز، مريم الخشت، أحمد مجدي، محمد الكيلاني، تامر فرج ومن إخراج وائل فرج.



