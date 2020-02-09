الرياضة السعودية .. عبد الإله مؤمنة رئيسا بالتزكية للأهلي

نصبت الجمعية العمومية في النادي الأهلي السعودي ، عبدالإله مؤمنة رئيسًا للنادي بالتزكية لمدة 4 أعوام، خلفًا لأحمد الصائغ الذي أسقطت عضويته الشهر الماضي من قبل الهيئة العامة للرياضة.



ونصب مؤمنة رئيسًا للأهلي بحضور عددًا من الشخصيات الأهلاوية المؤثرة يتقدمهم الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على كرة القدم في النادي، والأمير نواف بن عبدالعزيز العضو الذهبي، وأحمد عيد رئيس النادي واتحاد القدم السابق.



ويعد مؤمنة الحاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من كبار رجال الأعمال في المدينة الساحلية وأحد أبناء النادي الأهلي، حيث سبق له التدرج في العديد من المناصب أبرزها منصب الأمين العام في النادي موسم 2016 في عهد إدارة مساعد الزويهري التي حقق النادي خلالها بطولة الدوري بعد غياب نحو 32 عامًا.



وسبق لمؤمنة تولي منصب رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، إضافة عضوية العديد من اللجان أبرزها اللجنة العليا لانتخابات اتحاد الكرة وعضوية لجنة الانتخابات.