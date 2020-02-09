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الزراعة: حديقة الحيوان مستعدة تماما لاستقبال الزوار.. فيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 06:19 ص
حديقة الحيوان
حديقة الحيوان
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محمد حليم قنديل
قال محمد القرش، معاون وزير الزراعة، إن حديقة الحيوان استقبلت ما يقارب من نصف مليون زائر خلال إجازة نصف العام، مشيرا إلى أن وزير الزراعة أصدر تكليفا بضرورة الاستعداد لاستقبال الزوار على أتم وأكمل وجه.

وأضاف محمد القرش خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "اليوم" المذاع على قناة "dmc" الفضائية، أن وزارة الزراعة قامت بإلغاء الإجازات للعاملين بحديقة الحيوان خلال إجازة نصف العام لتقديم مستوى خدمة جيد يليق بالزوار.

وأوضح محمد القرش، أن هناك خطة لتطوير حديقة الحيوان لكى تقدم خدمة أفضل للمواطنين وتكون على أكمل وجه.

وأشار إلى أن حديقة الحيوان بالجيزة تحتوي على 4800 حيوان وطائر وبينهم العديد من الحيوانات النادرة وتضم الحديقة أيضا مجموعة من المتاحف التى تضم مجموعات من الحيوانات المميزة.
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