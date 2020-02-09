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رياضة

شوقي غريب يكشف عن رسالة السيسي بعد تحقيق حلم أولمبياد طوكيو

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:12 ص
الرئيس السيسي يكرم
الرئيس السيسي يكرم المنتخب الأولمبي
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ريهام بكير
كشف شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، عن رسالة الرئيس السيسي إلى اللاعبين والجهاز الفني خلال التكريم الرئاسي بعد التتويج ببطولة إفريقيا والصعود إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وقال غريب خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": تكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي تكريم رئاسي وشعبي، والرئيس أبلغنا بأن المهمة مستمرة وهناك حلم كبير في طوكيو".

وتابع: "نحن أول منتخب يتم منحه وسام رئاسي ونصنع جيلا جديدا، ودعم المنتخب الوطني الأول بجيل جديد هدف ثان لنا، والجنايني أبلغني أننا سننهي الدوري قبل طوكيو".

وأضاف: "نعمل مع المنتخبات الوطنية ولا ننظر إلى الماليات، ولو اشتغلت في أي نادي هتقاضى رواتب أكبر ولكن الأفضل تمثيل مصر"
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