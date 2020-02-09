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منوعات

أسود تجتمع على قتل عاملة داخل القفص في معركة دامية

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:40 ص
أسود تقتل عاملة
أسود تقتل عاملة
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عزة عاطف

تعرضت عاملة في محمية بجنوب أفريقيا لحادث أليم بعدما وجدت نفسها فريسة سهلة وسط مجموعة من الأسود داخل القفص، بعد أن انقضت عليها مجموعة الأسود بمخالبها.

 

وبحسب شهادة الشهود فإن "سوانز فان ويك" هربت من القفص ونبهت الموظفين إلى هجوم الأسود بصرخاتها المدوية، قبل أن تقع منهارة غارقة في دمائها عند البوابة بإصابات خطيرة.

 

هرع المسعفون إلى مكان الحادث ووجدوها مغطاة بالدماء مصابة بجروح عميقة وعلامات المخالب ولكن على الرغم من بذلهم قصارى جهدهم، إلا أن العاملة لم تمكث على قيد الحياة وتوفيت في مكان الحادث.


فتحت الشرطة تحقيقًا في محمية الحيوانات "بيلا بيلا" بمقاطعة ليمبوبو في جنوب إفريقيا، لكنها صرحت قبل وفاتها أنها لا تملك أدنى فكرة عن عدد الأسود التي هاجمتها وفقًا لـ دايلي ميل، وعانت سوانز فان وايك البالغة من العمر 21 عامًا من جروح عميقة وتوفيت. 

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