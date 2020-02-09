أكثر السيارات السيدان مبيعا في مصر 2019.. صور

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات الأميك عن أكثر السيارات التي بيعت في سوق السيارات في مصر خلال 2019 فئة السيارات السيدان المدمجة، حيث وصلت مبيعاتها إلى قرابة 44 ألف سيارة.
وأضاف أن مبيعاتها بالسوق المصري جاءت قوية، وتصدرتها سيارة تويوتا كورولا التي تسيطر على هذه الفئة بعد تقديم الجيل الجديد منها وسط تراجع لموديلات كانت لها السيطرة في وقت سابق.
وجاء ترتيب المبيعات كالتالي :
1- تويوتا كورولا الجيل الجديد 8044 سيارةtoyota corolla 2020
2- بي واي دي F3 بمبيعات 5976 سيارةbyd f3
3- شيفروليه أوبترا 4980 سيارةchevrolet optra
4- هيونداي النترا HD بعدد 4742 سيارةhyundai elantra hd
5- هيونداي النترا AD بعدد 4281 سيارةhyundai elantra ad
6- رينو ميجان جراند كوبيه 2800 سيارةrenault megane grand coupe 2020
7- نيسان سنترا 2775 سيارةnissan sentra 2020
8- تويوتا كورولا الجيل القديم 2707 سيارةtoyota corolla 2020
9- شيري أريزو 5 بعدد 2099 سيارةchery arrizo 5
10- كيا جراند سيراتو 1230 سيارةkia grand cerato
11- هيونداي أكسنت HCI بعدد 851 سيارةhyundai accent
12- مازدا 3 بعدد 640 سيارة.
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