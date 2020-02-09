أكثر السيارات السيدان مبيعا في مصر 2019.. صور

أعلن تقرير مجلس معلومات سوق السيارات الأميك عن أكثر السيارات التي بيعت في سوق السيارات في مصر خلال 2019 فئة السيارات السيدان المدمجة، حيث وصلت مبيعاتها إلى قرابة 44 ألف سيارة.





وأضاف أن مبيعاتها بالسوق المصري جاءت قوية، وتصدرتها سيارة تويوتا كورولا التي تسيطر على هذه الفئة بعد تقديم الجيل الجديد منها وسط تراجع لموديلات كانت لها السيطرة في وقت سابق.

وجاء ترتيب المبيعات كالتالي :

1- تويوتا كورولا الجيل الجديد 8044 سيارة

toyota corolla 2020

2- بي واي دي F3 بمبيعات 5976 سيارة

byd f3

3- شيفروليه أوبترا 4980 سيارة

chevrolet optra

4- هيونداي النترا HD بعدد 4742 سيارة

hyundai elantra hd

5- هيونداي النترا AD بعدد 4281 سيارة

hyundai elantra ad

6- رينو ميجان جراند كوبيه 2800 سيارة

renault megane grand coupe 2020

7- نيسان سنترا 2775 سيارة

nissan sentra 2020

8- تويوتا كورولا الجيل القديم 2707 سيارة

toyota corolla 2020

9- شيري أريزو 5 بعدد 2099 سيارة

chery arrizo 5

10- كيا جراند سيراتو 1230 سيارة

kia grand cerato

11- هيونداي أكسنت HCI بعدد 851 سيارة

hyundai accent

12- مازدا 3 بعدد 640 سيارة.