شوقي غريب يكشف دور أبو ريدة وممدوح عباس وأبو هشيمة مع المنتخب الأولمبي

كشف شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، عن علاقته بالمهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق ، وكواليس تعيينه كمدرب للمنتخب الأولمبي.





وقال غريب خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هاني أبو ريدة صاحب قرار تعييني في المنتخب الأولمبي رغم رفض أكثر من شخص داخل الاتحاد".





وتابع: "سألجأ إلى هاني أبو ريدة لو لم يتم تنفيذ مطالبي من جانب اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني.





وكشف غريب عن دعم ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، وأحمد أبو هشيمة ماديا وبدون أي دعاية.



