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رياضة

شوقي غريب يكشف دور أبو ريدة وممدوح عباس وأبو هشيمة مع المنتخب الأولمبي

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:32 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف شوقي غريب، مدرب المنتخب الوطني الأولمبي، عن علاقته بالمهندس هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة السابق ، وكواليس تعيينه كمدرب للمنتخب الأولمبي.

وقال غريب خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "هاني أبو ريدة صاحب قرار تعييني في المنتخب الأولمبي رغم رفض أكثر من شخص داخل الاتحاد".

وتابع: "سألجأ إلى هاني أبو ريدة لو لم يتم تنفيذ مطالبي من جانب اللجنة الخماسية الحالية برئاسة عمرو الجنايني.

وكشف غريب عن دعم  ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق، وأحمد أبو هشيمة ماديا وبدون أي دعاية.

وعن طريقة لعب منتخب مصر في الأولمبياد، أوضح غريب: "طريقة لعبي مع المنتخب الأولمبي جديدة على الكرة المصرية وهي نفس الطريقة التي يلعب بها بلجيكا وهولندا، وشاهدت مباريات كثيرة لهما لمعرفة السلبيات، والجهاز المعاون عارضني على طريقة اللعب، وبعض اللاعبين لم تشعر بالراحة في طريقة اللعب لأنها جديدة عليهم".
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