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فن

أخبار الفن.. شيكو يوضح حقيقة انفصاله عن هشام ماجد.. فيفي عبده بالملاية اللف.. وعادل إمام ينشر صورة نادرة مع أحمد راتب

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:04 ص
شيكو
شيكو
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محمد نحلة
نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي: 


قال شيكو إنه سينفصل عن هشام ماجد في فيلمه القادم، مشيرا إلى أن كل منهما سيقوم بدور البطولة في عمل خاص به، ثم يعودان مرة أخرى من خلال فيلم يجمعهما سويا.


نشرت الفنانة فيفي عبده، عبر حسابها على موقع  تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" صورًا لإطلالتها الجديدة، التى أثارت إعجاب متابعيها.


أقيم اليوم السبت عزاء والد المطرب الشعبي طارق الشيخ فى شارع الشركات بميدان أبو العزم فى حي الشرابية بمحافظة القاهرة.


شارك الفنان عادل إمام، جمهوره عبر صفحته الرسمية بموقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» صورة له برفقة الفنان الراحل احمد راتب.


عبّرت الفنانة سمية الخشاب عن سعادتها بطرح أغنيتها الجديدة "عربية أنا"، والتي قامت بطرحها مؤخرًا عبر القناه الرسمية الخاصة بها على يوتيوب.
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