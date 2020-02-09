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رياضة

باكيا لتحقيق حلمه .. شوقي غريب: كيف أطلب الشرط الجزائي من بلدي | شاهد

الأحد 09/فبراير/2020 - 02:28 ص
شوقي غريب
شوقي غريب
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ريهام بكير
دخل شوقي غريب مدرب المنتخب الوطني الأولمبي في نوبة بكاء على الهواء خلال استضافته في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار".

وقال غريب: "اللعب في استاد القاهرة وسط 80 ألف مشجع وسط هتافهم باسمك حلم كبير وتحقق، الفرق الإفريقية ترتعش من استاد القاهرة فهو ملعب الرعب.

وتحدث شوقي غريب عن إقالته من تدريب المنتخب الأول في 2014 قائلا : هكشف عن سر لأول مرة أن يوم وصولي للأولمبياد، الموافق 22 نوفمبر 2019، هو ذكرى قرار إقالتي، وحينها اتحاد الكرة بحث عن عنواني لإرسال القرار حتى لا أطالب بالشرط الجزائي في عقدي.

وتابع: كيف أطلب الشرط الجزائي من بلدي وأنا قضيت كل حياتي في المنتخب، واستكمل باكيا، حلمت بأن أحقق بطولة كبيرة لبلدي والجماهير تهتف باسمي، وهو ما تحقق في 22 نوفمبر الماضي.
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