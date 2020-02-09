يخت بيل جيتس بتكلفة خيالية.. تعرف على مواصفاته.. صور

كشف عملاق البرمجيات بيل جيتس، عن بناء أول يخت فاخر في العالم يعمل بالهيدروجين بمبلغ خيالي، إيمانًا منه بأن الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة الجديدة أفضل طريقة لخفض انبعاثات الكربون.

يقف جيتس ثاني أغنى رجل في العالم وراء بناء سفينة تكنولوجية متطورة بمواصفات عالية الدقة من خلال الاستعانة عملاق اليخوت الفائقة الهولندية «فيدشيب Feadship» وفقًا لصحيفة "تلجراف".

يعتمد التصميم، على هيكل السفينة العملاقة "Aqua" التي يبلغ طولها 112 مترًا بعد أن تم عرضها العام الماضي في معرض موناكو لليخوت بواسطة مهندسي البحرية الهولنديين سينوت.





وكان الهدف منها جذب المليارديرات المهتمين بالبيئة، وتكلف بناء اليخت 650 مليون دولارًا (ما يعادل حوالي 10 مليار جنيه مصري)، وتم الاعتماد في تصميمه على "مصدر إلهام من أسلوب حياة بيل جيتس المتميز".





يأتي يخت بمواصفات مبهرة، إذ يكشف الجزء الخلفي عن 3 طوابق متدرجة، يتوسط الطابق السفلي حمام سباحة خيالي كبير مرفق به ريسيبشن واسع، بينما يتكون الطابق الثاني من غرفة احتفالات، بينما تتوسط غرفة القيادة الطابق الثالث.

يصنف بيل جيتس مؤسس عملاق التكنولوجيا شركة مايكروسوفت Microsoft كثاني أغنى رجل في العالم، ويعتبر صانع شهير لليخوت الفخمة.

ورغم ذلك لم يكن جيتس يمتلك يخته الخاص في السابق، بل فضل استئجار اليخوت خلال رحلات الصيف حول البحر المتوسط، لكنه قرر الآن بناء أفخم يخت في العالم صديق للبيئة.