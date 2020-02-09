اللجنة البارالمبية: بطولة فزاع بروفة نهائية لطوكيو 2020.. واعتمدنا زيادة بدل التدريب للاعبين.. صور وفيديو

أكد رامي عبدالحميد أمين صندوق اللجنة البارالمبية، إن بعثة رفع الأثقال البارالمبي المصري حققت نتائج مميزة في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020 والمؤهلة لبطولة الدورة البارالمبية في طوكيو 202‪0





وقال رامي عبد الحميد، لـ"صدى البلد"، إن بعثة رفع الأثقال كان عليها عامل كبير في تحقيق الميداليات في هذه البطولة، وتضم أبطال على مستوى عالي من الكفاءة والتميز، وهو ما يجعلنا نتفائل ببطولة طوكيو.





وأثنى أمين صندوق اللجنة البارالمبية، على الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة إلى لاعبي رفع الاثقال البارالمبي، من دعم مادي ومعنوي، موضحا أن الوزارة لا تتوانى عن المتابعة والاستجابة لكافة احتياجاتهم، فضلا عن أنها تقدم كل الدعم المالي، حيث وافقت مؤخرا على زيادة بدل التدريب للاعبي البارالمبي من 80 جنيها إلى 200 ‪ جنيها، بالإضافة إلى تحمل كل احتياجاتهم داخل معسكرات التدريب.





وحول الاحتياطات الطبية التي اتخذتها البعثة خلال رحلة البطولة في أبوجا، أكد أعضاء البعثة من لاعبين وجهاز فني اتخذوا الاحتياطات الطبية َوخضعوا جميعهم الفحوصات المطلوبة أفريقيا.





وحول المشاركة في بطولة فزاع، قال إن مشاركة بعثة البارالمبي في البطولة التي ستقام في الإمارات، بمثابة بروفة نهائية للمؤشر الأساسي لمنتخبنا، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا وأبطالنا.