AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

اللجنة البارالمبية: بطولة فزاع بروفة نهائية لطوكيو 2020.. واعتمدنا زيادة بدل التدريب للاعبين.. صور وفيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:21 ص
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
أكد رامي عبدالحميد أمين صندوق اللجنة البارالمبية، إن بعثة رفع الأثقال البارالمبي المصري حققت نتائج مميزة في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020 والمؤهلة لبطولة الدورة البارالمبية في طوكيو 202‪0

وقال رامي عبد الحميد، لـ"صدى البلد"، إن بعثة رفع الأثقال كان عليها عامل كبير في تحقيق الميداليات في هذه البطولة، وتضم أبطال على مستوى عالي من الكفاءة والتميز، وهو ما يجعلنا نتفائل ببطولة طوكيو. 

وأثنى أمين صندوق اللجنة البارالمبية، على الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والرياضة إلى لاعبي رفع الاثقال البارالمبي، من دعم مادي ومعنوي، موضحا أن الوزارة لا تتوانى عن المتابعة والاستجابة لكافة احتياجاتهم، فضلا عن أنها تقدم كل الدعم المالي، حيث وافقت مؤخرا على زيادة بدل التدريب للاعبي البارالمبي من 80 جنيها إلى 200 ‪ جنيها، بالإضافة إلى تحمل كل احتياجاتهم داخل معسكرات التدريب. 

وحول الاحتياطات الطبية التي اتخذتها البعثة خلال رحلة البطولة في أبوجا، أكد أعضاء البعثة من لاعبين وجهاز فني اتخذوا الاحتياطات الطبية َوخضعوا جميعهم الفحوصات المطلوبة أفريقيا. 

وحول المشاركة في بطولة فزاع، قال إن مشاركة بعثة البارالمبي في البطولة التي ستقام في الإمارات، بمثابة بروفة نهائية للمؤشر الأساسي لمنتخبنا، ولدينا ثقة كبيرة في لاعبينا وأبطالنا.
اللجنة البارالمبية: بطولة فزاع بروفة نهائية لطوكيو 2020.. واعتمدنا زيادة بدل التدريب للاعبين.. صور وفيديو
اللجنة البارالمبية: بطولة فزاع بروفة نهائية لطوكيو 2020.. واعتمدنا زيادة بدل التدريب للاعبين.. صور وفيديو
اللجنة البارالمبية: بطولة فزاع بروفة نهائية لطوكيو 2020.. واعتمدنا زيادة بدل التدريب للاعبين.. صور وفيديو
اللجنة البارالمبية: بطولة فزاع بروفة نهائية لطوكيو 2020.. واعتمدنا زيادة بدل التدريب للاعبين.. صور وفيديو
اللجنة البارالمبية: بطولة فزاع بروفة نهائية لطوكيو 2020.. واعتمدنا زيادة بدل التدريب للاعبين.. صور وفيديو
اللجنة البارالمبية: بطولة فزاع بروفة نهائية لطوكيو 2020.. واعتمدنا زيادة بدل التدريب للاعبين.. صور وفيديو
اللجنة البارالمبية: بطولة فزاع بروفة نهائية لطوكيو 2020.. واعتمدنا زيادة بدل التدريب للاعبين.. صور وفيديو
اللجنة البارالمبية: بطولة فزاع بروفة نهائية لطوكيو 2020.. واعتمدنا زيادة بدل التدريب للاعبين.. صور وفيديو
اللجنة البارالمبية: بطولة فزاع بروفة نهائية لطوكيو 2020.. واعتمدنا زيادة بدل التدريب للاعبين.. صور وفيديو
اللجنة البارالمبية: بطولة فزاع بروفة نهائية لطوكيو 2020.. واعتمدنا زيادة بدل التدريب للاعبين.. صور وفيديو
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يشهد توقيع عقد رعاية 7 أبطال دوليين.. ويؤكد: متفائل بـ طوكيو 2020

بنك القاهرة يرعى 7 أبطال رياضيين في دورة طوكيو الأوليمبية 2020

بعد استضافته.. رامي رضوان يوجه رسالة لبطل العالم في رفع الأثقال

بعثة رفع الأثقال البارالمبية تصل القاهرة بعد الفوز بالمركز الثاني في كأس العالم .. فيديو وصور

ترشيحاتنا

كريم حسن شحاتة عن تحويله للتحقيق: أنا لا أعمل مع رئيس الزمالك.. فيديو

بعد اكتشاف السحر بمقابر سوهاج.. لماذا تُدفن الأعمال في القبور؟ أسرار لا تعرفها

الصين تعلن عن ارتفاع جديد في عدد وفيات كورونا

عرض فنلندي لـ صالح جمعة .. سيد عبد الحفيظ: قررنا تأجيل التجديد للرباعي الكبار

هل يجوز الصوم والصلاة مع نزول الدم البني بعد فترة الحيض؟

الأهلي يرفض تأجيل القمة .. عبد الحفيظ لـ هاني زادة: لم أسع للانضمام للزمالك

AdvertisementS

قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين بسبب أحداث مباراة الأهلي

عاجل.. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة من قناة النادي

كريم حسن شحاتة عقب رحيله عن قناة الزمالك: عقدي مع إعلام المصريين مش مرتضى منصور

أخبار الاهلي.. ضربة موجعة لـ صن داونز.. وأزمة تواجه الأحمر بشأن مباراة افريقيا.. وكهربا يحيي ذكرى شهداء الزمالك

اخبار الرياضة .. قرار عاجل من بيراميدز ضد إبراهيم نور الدين .. الزمالك يطيح بـ كريم شحاتة .. نجم صن داونز يتعرض لإصابة خطيرة

نجم صن داونز يتعرض لإصابة خطيرة قبل مواجهة الأهلي في دوري الأبطال

الأهلي يرفض تأجيل القمة .. عبد الحفيظ لـ هاني زادة: لم أسع للانضمام للزمالك

عمر ربيع ياسين: عقوبات مغلظة على بيراميدز عقب أحداث مواجهة الأهلي

كريم حسن شحاتة عن تحويله للتحقيق: أنا لا أعمل مع رئيس الزمالك.. فيديو

عرض فنلندي لـ صالح جمعة .. سيد عبد الحفيظ: قررنا تأجيل التجديد للرباعي الكبار

بشروط مجلس الإدارة .. الأهلي يعرض على رباعي الفريق تجديد عقودهم

أول تعليق من موسيماني بعد إصابة نجم صن داونز قبل مواجهة الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب ضحكها الهستيري.. رجل يقتل زوجته ويحاول رميها في البحر

يخت بيل جيتس بتكلفة خيالية.. تعرف على مواصفاته.. صور

أسود تجتمع على قتل عاملة داخل القفص في معركة دامية