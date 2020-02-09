محمد صلاح صنع تاريخا.. نجم ريال مدريد السابق: الكرة المصرية مليئة بالمواهب وينقصها النظام

أكد ميشيل سالجادو ، نجم ريال مدريد السابق، أن مصر يوجد بها عدد كبير من النجوم، ولكن تفتقد بعض النظام فقط.



وقال سالجادو في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أول عمل لي في مصر كان مساعد لمدرب المنتخب السابق أجيري، لذلك لدي أصدقاء كثيرين في مصر".

وأضاف: "أتابع الدوري المصري، وهو يشبه الدوري الإسباني ولكن في الأهلي والزمالك مثل ريال مدريد برشلونة".

وتابع: "أتمنى لعب المصريين في الدوريات الإنجليزية والإسبانية مثل محمد صلاح وأحمد حجازي، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد لاعبين أكثر في الدوريات الخارجية".

وشدد: "اللعب في أفريقيا صعب بسبب الأجواء والملاعب، ومصر مليئة بالمواهب لكنها تفتقد قوة المنافسات".



