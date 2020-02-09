محمد صلاح صنع تاريخا.. نجم ريال مدريد السابق: الكرة المصرية مليئة بالمواهب وينقصها النظام

أكد ميشيل سالجادو، نجم ريال مدريد السابق، أن مصر يوجد بها عدد كبير من النجوم، ولكن تفتقد بعض النظام فقط.
وقال سالجادو في تصريحات لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "أول عمل لي في مصر كان مساعد لمدرب المنتخب السابق أجيري، لذلك لدي أصدقاء كثيرين في مصر".
وأضاف: "أتابع الدوري المصري، وهو يشبه الدوري الإسباني ولكن في الأهلي والزمالك مثل ريال مدريد برشلونة".
وتابع: "أتمنى لعب المصريين في الدوريات الإنجليزية والإسبانية مثل محمد صلاح وأحمد حجازي، وأعتقد أن الفترة المقبلة ستشهد لاعبين أكثر في الدوريات الخارجية".
وشدد: "اللعب في أفريقيا صعب بسبب الأجواء والملاعب، ومصر مليئة بالمواهب لكنها تفتقد قوة المنافسات".
وأكد سالجادو، نجم الكرة الإسبانية، أن محمد صلاح، لاعب كبير ومميز وأنه سعيد بالعمل معه في المنتخب المصري وأنه قادر على حصد لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول ، وصنع تاريخا في الريدز والوجه الأفضل له ريال مدريد".