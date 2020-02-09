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رياضة

الشباب والرياضة: نقدم كل الدعم للجنة البارالمبية واللاعبين في طوكيو 2020.. صور وفيديو

الأحد 09/فبراير/2020 - 04:09 ص
صدى البلد
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نورهان خفاجي
أعرب الدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالنتائج التي حققتها بعثة البارالمبي المصري في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020 والمؤهلة لبطولة الدورة البارالمبية في طوكيو 202‪0

وأكد عمرو الحداد، لـ"صدى البلد" بمطار القاهرة على هامش استقبال بعثة رفع الأثقال البارالمبي العائدة من أبوجا، اليوم الأحد، أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كل الدعم والتساهيل للجنة البارالمبية ولاعبي البعثة من إعداد المعسكرات والإشراف عليها وتوفير احتياجاتهم اللازمة، من دعم مادي ومعنوي. 

وأشار مساعد وزير الشباب والرياضة، إلى أن البعثة البارالمبية المؤهلة حتى الآن للمشاركة في طوكيو 2020‪ تضم 50 لاعبا من ألعاب رفع الأثقال وألعاب القوي والسباحة وتنس طاولة والطائرة والريشة الطائرة والتايكوندو، هذا بخلاف الجهاز الفني والإداري، متوقعا أن يزيد هذا العدد من الألعاب البارالمبية.

وحققت مصر المركز الثانى في الترتيب العام للبطولة بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات ، و 6 فضيات ، و3 برونزيات، بالبطولة التى شارك بها 200 لاعب من 21 دولة.
الشباب والرياضة: نقدم كل الدعم للجنة البارالمبية واللاعبين في طوكيو 2020.. صور وفيديو
الشباب والرياضة: نقدم كل الدعم للجنة البارالمبية واللاعبين في طوكيو 2020.. صور وفيديو
الشباب والرياضة: نقدم كل الدعم للجنة البارالمبية واللاعبين في طوكيو 2020.. صور وفيديو
الشباب والرياضة: نقدم كل الدعم للجنة البارالمبية واللاعبين في طوكيو 2020.. صور وفيديو
الشباب والرياضة: نقدم كل الدعم للجنة البارالمبية واللاعبين في طوكيو 2020.. صور وفيديو
الشباب والرياضة: نقدم كل الدعم للجنة البارالمبية واللاعبين في طوكيو 2020.. صور وفيديو
الشباب والرياضة: نقدم كل الدعم للجنة البارالمبية واللاعبين في طوكيو 2020.. صور وفيديو
الشباب والرياضة: نقدم كل الدعم للجنة البارالمبية واللاعبين في طوكيو 2020.. صور وفيديو
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