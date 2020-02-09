نجم الزمالك السابق يتحدث عن نقاط القوة للفريق قبل السوبر الأفريقي

أكد أيمن منصور نجم نادي الزمالك السابق، أن مصطفى محمد لاعب جيد، وصغير فى السن ويعتبر هو مستقبل منتخب مصر، و لديه الكثير الذي يستطيع تقديمه لنادي الزمالك والفراعنة، لأنه يمتلك فكرا رائعا داخل منطقة الجزاء.





وقال "منصور" خلال لقائه ببرنامج "ONSIDE"، الذي يقدمه الإعلامي"أحمد زادة" عبر قناة "الحدث اليوم": عمر السعيد تطور مستواه فى المباريات الأخيرة ، والزمالك لديه قوة كبيرة فى الثلث الأخير من الملعب.





وأشاد منصور بأداء لاعبي الزمالك أمام حرس الحدود، قائلا: "عليهم العمل بشكل كبير، لتقديم إضافة لبطولات الفارس الأبيض من خلال تحقيق السوبر الأفريقي والمصري بالإضافة لبطولة أفريقيا.





ووجه النصيحة لكارتيرون مدرب الزمالك بقراءة الخصم بشكل كبير، هم الترجي ولكنك نادي الزمالك صاحب التاريخ الكبير وحظوظك أقوى، ويجب أن تعلم اللاعبين أنه لا يوجد ما يسمى الهزيمة فى مباراة على بطولة.



