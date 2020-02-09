انطلاق دورة تدريبية في التصوير الفوتوغرافي بـ المتحف القبطي.. اليوم

تنطلق في المتحف القبطي، اليوم الأحد، دورة تدريبية بعنوان "التصوير الفوتوغرافي والتوثيق الأثري"، بهدف رفع الوعي الأثري لدى زوار المتحف وغيرهم من المصريين والعاملين في الآثار.



وأعلنت إدارة المتحف أن الدورة تهدف إلى تدريب المشتركين سواء من داخل وزارة السياحة والآثار أو خارجها، على فنون التصوير الفوتوغرافي واستخدامها بالتوثيق الأثري.



وتستمر الدورة ثلاثة أيام، وتأتي بالتعاون مع فريق موثقون للوعي والتوثيق الأثري، حيث يلقي متخصصو الفريق محاضرات في فن التصوير الفوتوغرافي.



وتتضمن الدورة التدريبية يوما عمليا، سيقوم المشاركون خلاله بالتدريب العملي علي تصوير الأماكن الأثرية والتراثية المحيطة بالمتحف، على أن ينظم في نهاية الدورة معرضا لأفضل الصور.



