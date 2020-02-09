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أخبار العالم

الصين تكشف عن إجمالي عدد وفيات كورونا

الأحد 09/فبراير/2020 - 03:42 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت الصين عن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد، في الوقت الذي تشهد الإحصاءات الرسمية الصينية حالة تشكيك عالمية.

وبحسب "سكاي نيوز"، قالت السلطات الصينية إن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء البلاد إلى 811 شخصا.

كانت السلطات الصينية قالت إنه تم تسجيل 81 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، أمس السبت في إقليم هوبي، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات إلى 780 حالة في هوبي فقط.

وكانت منظمة الصحة العالمية ذكرت أمس السبت أن هناك أكثر من 34 ألف حالة إصابة بكورونا في الصين ونحو 700 وفاة.

فيما تقول صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن 86 شخصًا على الأقل يموتون يوميا، بسبب تفشي فيروس كورونا في الصين.

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