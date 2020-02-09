طفل سعودي لـ محمد رمضان: أنت نمبر وان وأنا نمبر تو.. شاهد

وظهر حاملا الطفل على قدمه.





وقال له الطفل: "محمد رمضان نمبر وان وانا نمبر تو"، مما اثار ضحك محمد رمضان، وعلق على الفيديو قائلا: "الطفل السعودي الجميل ربنا يحمية لعائلته.





وحاز على ردود واسعة من متابعيه عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ماشاء الله عليكم" و "منور السعودية" و " قلبك كبير يا رمضان ".

ويشارك محمد رمضان في بطولة مسلسل "البرنس" مع نور اللبنانية، عبدالعزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبدالعزيز، سلوى عثمان، ريم سامي، محمد علاء، أحلام الجريتلى. متابعيه

شارك محمد رمضان جمهوره بفيديو جديد له مع طفل سعودي خلال زيارته للمملكة العربية السعودية لإحياء إحدي الحفلات الفنية،