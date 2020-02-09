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منوعات

حب الأرانب .. تشعر بالوحدة والاكتئاب وتفضل شريكها على الطعام

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:50 ص
صفات الأرانب
صفات الأرانب
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عزة عاطف

يتساءل المزارعون والمهتمون بتربية الحيوانات والطيور عن سبب موت الأرانب المفاجئ رغم توافر طعام وبيئة مناسبة لها، لكن الأرانب تضرب مثلًا في الوفاء والحب ببعض الصفات الغريبة والتي قد تتسبب في مقتلها أحيانًا.

 

أوضحت الجمعية البيطرية البريطانية (BVA) أن الأرانب مخلوقات أليفة اجتماعية تحمل مودة وتآلف بينها وبين بعضها، لذا يجب عند بيعها أن تباع كأزواج وليست وحيدة.

 

فعندما تنفصل الأرانب عن شركائها تشعر بالوحدة وحتى الاكتئاب ثم تنكمش وتموت، فهي لا تستطيع العيش بمفردها من دون رفيق تألفه، ووفقًا لـ "دايلي ميل" فإنها قد تفضل شريكها على الطعام.

 

وأكدت الجمعية أن الأرانب ثديات اجتماعية، تعيش معًا في الجحور وتحتاج إلى تفاعل دائم لتظل سعيدة وصحية.

 

الغريب أنه وفقًا للاختبارات التي أجريت عليها فهي تفضل الرفيق أو الشريك على الطعام في معظم الأوقات.

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