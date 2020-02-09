توصية بتطبيق تقنية الـ VAR في دوري أبطال آسيا

أوصت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، باعتماد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا 2020.



وبحسب صحيفة الرياضية السعودية ، أن اللجنة، أكدت في توصيتها وفرة العدد المناسب من الحكام الآسيويين المعتمدين من قِبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، الجهة المشرعة لقوانين لعبة كرة القدم.





وأضافت الصحيفة، أنه من المنتظر اعتماد التوصية من إدارة المسابقات، تمهيدًا لرفعها إلى المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري، الذي يدخل ضمن اختصاصاته المصادقة على جميع القرارات الصادرة من اللجان الدائمة والهيئات القضائية العاملة تحت راية الاتحاد الآسيوي.



