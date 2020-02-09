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رياضة

توصية بتطبيق تقنية الـ VAR في دوري أبطال آسيا

الأحد 09/فبراير/2020 - 07:33 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أوصت لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم ، باعتماد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" في الأدوار النهائية من دوري أبطال آسيا 2020.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية ، أن اللجنة، أكدت في توصيتها وفرة العدد المناسب من الحكام الآسيويين المعتمدين من قِبل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "IFAB"، الجهة المشرعة لقوانين لعبة كرة القدم.

وأضافت الصحيفة، أنه من المنتظر اعتماد التوصية من إدارة المسابقات، تمهيدًا لرفعها إلى المكتب التنفيذي في الاتحاد القاري، الذي يدخل ضمن اختصاصاته المصادقة على جميع القرارات الصادرة من اللجان الدائمة والهيئات القضائية العاملة تحت راية الاتحاد الآسيوي.

وكان من المفترض تطبيق تقنية "VAR" في نهائي نسخة العام الماضي من دوري الأبطال، لكن إدارة المسابقات لم تعتمدها بسبب ضيق الوقت للتعاقد مع شركة مشغلة للتقنية.
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