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فن

في إطلالة جذابة .. إيمي طلعت زكريا تبرز أنوثتها.. شاهد

الأحد 09/فبراير/2020 - 05:41 ص
ايمي طلعت زكريا
ايمي طلعت زكريا
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مصطفى كرم
شاركت إيمي طلعت زكريا جمهورها بصورة لها عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة بفستان كت مع وضع ميكب خفيف على وجهها مناسب لبشرتها الجذابة مع أحمر الشفاه لإبراز أنوثتها.

وعلقت ايمي طلعت زكريا على الصورة قائلة: "وفي هذه الليلة فاجئني يا الله لما يفرح قلبي ويجبر خاطري".

يذكر أن آخر أعمال إيمي طلعت زكريا الفنية، كانت مسرحية "عربى منظرة"، مع سامح حسين، وإيمان السيد وسليمان عيد، تأليف طارق رمضان، وإخراج هشام عطوة.

وتوفي والدها الفنان الكوميدى طلعت زكريا في شهر أكتوبر الماضي داخل أحد مستشفيات الدقي إثر تدهور حالته بعد صراع طويل مع المرض.
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